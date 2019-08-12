В Орловской области зафиксирован второй случай отравления грибами

12.8.2019 | 9:36 Новости, Общество

Женщину угостили грибами неизвестного происхождения

Роспотребнадзор зафиксировал в Орловской области второй за сезон случай отравления грибами. Как сообщили в ведомстве, пострадавшей стала женщина.

Ее угостили грибами неизвестного происхождения, собранными около месяца назад. Женщина съела их и вскоре почувствовала недомогание.

Напомним, до этого орловчанка съела толкачики, которые относятся к условно-съедобным грибам и были сварены только один раз.

Управление Роспотребнадзора рекомендует собирать только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не стоит собирать грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, поскольку они накапливают ядовитые вещества.

Не рекомендуется покупать грибы в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных прохожих. Нельзя собирать перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие и неизвестные грибы, а также пробовать их при сборе.

Нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания ножки. Также следует помнить, что некоторые съедобные грибы имеют ядовитых двойников. Например, при сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.

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Орелград. 2019 год

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