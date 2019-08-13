Орловским журналистам рассказали о методах борьбы с терроризмом

Небольшой курс лекций от ФСБ и практическая часть от Росгвардии дали представление о нюансах этого дела

В минувшую пятницу Оперативный штаб Орловской области, куда входят представители всех силовых ведомств региона и представители органов власти, организовал для журналистов познавательное и полезное мероприятие.

Представителей ведущих СМИ Орловской области привезли на автобусе ПАЗ на стрельбище под Орлом. На въезде стандартная процедура с предъявлением документов. Построение для инструктажа и шутка от коллеги из пресс-службы МЧС Натальи Акуловой: «Ощущение, что вас в армию забирают!». Наталья была недалека от истины, журналистов не часто увидишь выстроенных в ряд. Поневоле начинаешь ловить себя на мысли, что вышел из привычного распорядка и уже не принадлежишь себе.

Обозначены объекты, к которым нельзя приближаться и фотографировать, озвучен план на день — и первым его пунктом идет вводная лекция в военно-полевом клубе. Это железный ангар в лучших традициях середины прошлого столетия. Спикерами в этой части стали представители Федеральной службы безопасности. Они напомнили историю нового времени и события 15-летней давности, которые заставили государственные органы заняться разработкой законодательных аспектов борьбы с терроризмом.

Лейтмотивом обсуждения стала тема: «Работа журналиста в рамках проведения контртеррористической операции». Не секрет, что в последние годы такое понятие как КТО вышло за пределы северокавказских республик. Владимир, Тюмень — уже решали эти проблемы. Хоть спецслужбы и нацелены на предотвращение терактов, но от них никто не застрахован. Журналисты в случае террористических актов работают с информацией и поневоле могут стать теми, кто через общественные каналы распространения новостей, видеоматериалов могут дать террористам, захватившим объект или людей, ценные данные. Например, о перемещении сил или штурмовых групп спецслужб.

Поэтому режим контртеррористической операции распространяется и на СМИ. В диалоге сотрудники УФСБ с пониманием отнеслись к позиции журналистов о свободном распространении информации. В эпоху интернета и соцсетей сложно контролировать все потоки. Однако они сосредоточили внимание, что режим КТО вводится на небольшой промежуток времени и в этот момент важно получать информацию из штаба и пресс-центра КТО. Таким образом можно обезопасить себя и редакцию от проблем с законом и быть уверенным, что, выдавая информацию, журналист не станет причиной гибели сотрудников спецслужб.

Вторая часть мероприятия была насыщена для журналистов приключениями. Бойцы СОБР Росгвардии, которые в случае захвата или спецопераций привлекаются и министерством внутренних дел, и ФСБ, дали представление о работе под огнем в горячих точках.

Наглядная лекция от сапера о взрывном деле: как увидеть заложенное взрывное устройство, что нельзя поднимать с земли, радиус поражения различных взрывных устройств, стандартные места минирования. Небольшой экскурс про оказание первой помощи на поле боя в случае, если журналист попал под огонь. Отдельно рассмотрели средства индивидуальной защиты журналиста. Так как работникам СМИ не рекомендуется носить оружие, единственная защита — это каска, бронежилет и микрофон.

И тут рекомендации бойцов Росгвардии однозначны: если журналист знает, что работать придется под огнем, то желательно, чтобы работодатель купил хороший, легкий бронежилет и каску с хорошим классом защиты. Как правило, стандартные армейские образцы тяжелы, и работать в них можно очень короткое время, а защита нужна постоянно. Тут же можно было примерить парочку бронежилетов и познать их в сравнении. Наши коллеги оценили вес и удобство и однозначно признали, что дорогие средства защиты более комфортны.

По итогу журналистам дали почувствовать на своей шкуре, как чувствует себя боец в спецавтомобиле КамАЗ с бронированной капсулой. Пройти под защитой отряда под импровизированным обстрелом.

Заключительным этапом стал проведение и разбор двух стандартных ситуаций в КТО. Выход с боем из засады при нападении на охраняемое лицо. В данной ситуации охраняемым лицом была наша коллега, девушка-журналист.

Второй объект — штурм группой СОБР здания, захваченного террористами. Здесь были продемонстрированы способы входа на объект и предварительной разведки помещений миниатюрными камерами. В ходе демонстрации применялась поддержка группы, входящей в здание огнем из пулемета и гранатомета.

Владислав Числов, ИА «Орелград»