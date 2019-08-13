Под Орлом нашли деревню, «купающуюся» в амброзии

13.8.2019 | 17:15 Новости, Общество

Теперь сельчане подпадут под карантин.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, деревня с амброзией была обнаружена в рамках осуществления карантинного фитосанитарного мониторинга.

Специалисты выехали на место и проверили ранее установленные очаги карантинных сорных растений – амброзии полыннолистной и повилики. Эти вредители в большом количестве были обнаружены в деревне Васильевка Залегощенского района. Обследование показало, что они не вышли за границы ранее установленных карантинных фитосанитарных зон.

«Видовая принадлежность подтверждена заключениями ФГБУ «ЦНМВЛ», — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Амброзия полыннолистная наносит огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью людей, вызывая в период цветения массовые аллергические реакции».

Что касается повилики, то она засоряет посевы культурных растений и снижает качество кормов для сельскохозяйственных животных. В связи с этом Россельхознадзор напоминает орловцам, что мероприятия по борьбе с амброзией полыннолистной и повиликой полевой должны проводиться до начала их цветения.

« Все мероприятия по уничтожению карантинных сорняков должны быть направлены на их полную ликвидацию, истощение запаса семян в почве и недопущение повторного засорения», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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