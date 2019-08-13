Под Орлом нашли останки 13 красноармейцев

13.8.2019 | 14:38 Новости, Общество

Поисковики обнаружили останки в рамках продолжающейся «Вахты Памяти».

Фото из архива

Подробности сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, чей поисковый отряд «Память» совместно с поисковиками из отрядом «Неручь» и обнаружил останки 13 красноармейцев.

Находка была сделана в минувшие выходные вблизи деревни Вяжи Новосильского района. Известно, что в этих местах в июле 1943 года шли кровопролитные бои.

«При проведении работ по подъему останков бойцов были найдены остатки амуниции, личные вещи, каски и компас, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — К большому сожалению поисковиков именных вещей и смертных медальонов в этот раз не обнаружено».

Останки погибших красноармейцев будут с почестями перезахоронены.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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