Под Орлом нашли останки 13 красноармейцев

Поисковики обнаружили останки в рамках продолжающейся «Вахты Памяти».

Подробности сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, чей поисковый отряд «Память» совместно с поисковиками из отрядом «Неручь» и обнаружил останки 13 красноармейцев.

Находка была сделана в минувшие выходные вблизи деревни Вяжи Новосильского района. Известно, что в этих местах в июле 1943 года шли кровопролитные бои.

«При проведении работ по подъему останков бойцов были найдены остатки амуниции, личные вещи, каски и компас, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — К большому сожалению поисковиков именных вещей и смертных медальонов в этот раз не обнаружено».

Останки погибших красноармейцев будут с почестями перезахоронены.

ИА «Орелград»