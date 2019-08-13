Роспотребнадзор уточнил процент орловцев, пьющих некачественную воду

Оглашены данные мониторинга качество воды в Орловской области.

На днях правительство Орловской области утвердило целевую программу улучшения системы водоснабжения. На нее планируется выделить около 496 миллионов рублей. Долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, планируется довести почти до 96 процентов. В паспорте программы указано, что текущий показатель составляет около 85 процентов.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным мониторинга в Орловской области в настоящий момент доброкачественной питьевой водой обеспечено 83,4 процента населения.

Это показали лабораторные исследования, которые проводятся в рамках программы социально-гигиенического мониторинга в 214 мониторинговых точках городов, районных центров и сельских поселений Орловской области.

«Питьевая вода из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети исследуется по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, характеризующим региональные особенности химического состава питьевой воды (сухой остаток, общая жесткость, железо, марганец, сульфаты, свинец, нитраты, фтор, кадмий, хлороформ и четыреххлористый углерод) и радиологическим показателям», — уточнили в управлении Роспотребнадзора.

В целом по области качество воды из водопроводных сетей по сравнению с предыдущими годами не изменилось. В первом полугодии 2019 года доля проб воды, не соответствующей нормативам по микробиологическим показателям, составила 1,4 процента (в 2018 году – 0,8 процента), по санитарно-химическим показателям – 6,4 (6,9). Превышений гигиенических нормативов по радиологическим показателям не зарегистрировано.

«В рамках проведения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в первом полугодии 2019 году всего проверено 168 объектов водоснабжения, — добавили в Роспотребнадзоре. — Выявлено 140 нарушений требований санитарного законодательства, выдано 28 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований».

Было составлено 47 протоколов об административном правонарушении, а общая сумма выписанных штрафов составила 180,5 тысячи рублей. Также было выдано 35 представлений об устранении «причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

ИА «Орелград»