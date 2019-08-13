Сергей Потемкин стал четырежды почетным гражданином

Сегодня депутату вручили высокую награду в четвертом муниципальном образовании

Вице-спикер орловского облсовета Сергей Потемкин стал почетным гражданином Шаблыкинского района. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Церемония вручения Потемкину знаков отличия состоялась 13 августа во время празднования 76-й годовщины освобождения Шаблыкинского района от немецких захватчиков. Вице-спикер получил ленту и медаль от местных чиновников.

«Быть удостоенным столь высокого звания — не только большая честь, но и огромная ответственность. Для меня шаблыкинцы давно стали близкими людьми, я убеждён, что и в дальнейшем совместными усилиями нам удастся сделать ещё немало для того, чтобы жизнь в районе стала ещё более комфортной», — сказал Сергей Потемкин после награждения.

Спикер облсовета Леонид Музалевский поздравил коллегу с присвоением почетного звания. Он назвал Потемкина человеком, отвечающим за свои слова и достойным высокой награды.

«Я искренне поздравляю своего коллегу Сергея Григорьевича Потемкина со столь высокой наградой. Признание жителей, оказавших тебе доверие представлять их интересы на областном уровне, дорогого стоит!» — приводит пресс-служба слова спикера.

Отметим, ранее Потемкина своим почетным гражданином провозгласили Нарышкино, Урицкий и Сосковский районы.

ИА «Орелград»