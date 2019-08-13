В Орловской области измерили уровень бешенства

Регион признали почти свободным от опасного заболевания.

Специалисты отдела вирусологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ изучили 15 проб патологического материала на обнаружение бешенства. Как сообщили в пресс-службе этого учреждения, были исследованы образцы от павших лис, ежиков, кошек, собак и мелкого рогатого скота. В результате вирус бешенства обнаружен не был.

«Всего за период с 1 января по 9 августа 2019 года специалисты провели более 70 исследований на обнаружение бешенства и в 3 случаях были зафиксированы положительные результаты», — сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Таким образом, наш регион в этом году фактически является свободной от опасного вируса территорией. Напомним, бешенство поражает центральную нервную систему. Для животного эта болезнь всегда заканчивается летальным исходом. Человек подвержен лечению, но курс является долгим и болезненным.

Основные переносчики вируса бешенства (Rabies virus) являются дикие животные. В Орловской области обычно лидируют лисы. Специалисты советуют проводить профилактическую вакцинацию домашних животных. Прививка от бешенства делается в раннем возрасте. Повторные вакцинации необходимо проводить каждый год.

«Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство, то нужно немедленно доставить его в ветеринарное учреждение для осмотра и исследований, — рекомендуют орловские вирусологи. — Если животное не привито, то нельзя допускать его для участия в выставках и на животноводческие фермы, а также ходить с ним на охоту в лес».

ИА «Орелград»