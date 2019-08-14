Орловец не сумел доказать, что убил приятеля случайно

Облсуд отказал осужденному в смягчении приговора.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, апелляционную жалобу на обвинительный приговор суда первой инстанции подал местный ранее судимый житель. Его признали виновным в убийстве своего приятеля и наказали 12 годами колонии особого режима.

Впервые за решетку он отправился еще в 2003 году, когда ему был 21 год. Тогда он получил чуть более 9 лет лишения свободы за убийство и побои. В 2012 году он был освобожден, но в 2014-м сел за грабеж. Осенью 2017 года вышел на свободу, а уже летом 2018 года совершил очередное убийство.

Преступление было совершено 5 августа, в день города Орла. Осужденный вместе с женой и приятелями распивал спиртное на дачном участке в Орловском районе. Одному из гостей он предложил побороться с ним на руках.

«Гость несколько раз поборол хозяина, из-за чего между ними произошла ссора,- сообщили в облсуде. — Супруга, видя агрессивное поведение мужа, выбивалкой для ковров загнала его в помещение дачного дома и закрыла входную дверь на замок».

Тот взял телевизор и выбил им стекло в окне, после чего выбрался наружу и набросился на «обидчика» с ножом в руке. Он нанес несколько ударов клинком, от полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Убийца пытался скрыться, но был задержан в тот же день. В суде он говорил о необходимой обороне и причинении смерти по неосторожности. Однако в последнем слове все-таки признал свою вину в предъявленном ему обвинении.

Он просил смягчить назначенное ему наказание, но областной суд не нашел для этого оснований.

ИА «Орелград»