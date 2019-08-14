Орловец оплатил 390 тысяч задолженности после ареста автомобиля

14.8.2019 | 13:18 Новости, Общество

У мужчины был долг по налогам и 11 штрафам ГИБДД

Житель Орла оплатил долг в размере 390 тысяч рублей, после того как судебные приставы арестовали его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области.

У мужчины накопился долг за налоги и 11 штрафов ГИБДД. В ведомстве утверждают, что орловец был уведомлен о сроках оплаты, но не торопился отдавать государству деньги.

Сначала приставы запретили должнику выезжать за границу. А затем в ходе рейда обнаружили его автомобиль и арестовали машину.

«Принятый комплекс мер принес положительные результаты, побудив мужчину к исполнению обязательств, в результате чего он нашел деньги и оплатил всю сумму задолженности по штрафам ГИБДД и налогам», — рассказали в УФССП.

ИА «Орелград»

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