Орловские чиновники нашли способ продлить жизнь

14.8.2019 | 16:58 Новости, Общество

Долго жить по методике властей придется пожилым гражданам региона.

Увеличение средней продолжительности жизни граждан предусмотрено региональной программой, которая будет реализована в рамках нацпроекта «Старшее поколение». Об этом со ссылкой на главу департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирину Гаврилину сообщает пресс-служба губернатора.

«В целях увеличения продолжительности здоровой жизни орловцев планируется охватить граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, — объяснила чиновница. — Контрольный показатель на 2019 год составляет не менее 23,7 процента населения от общего числа граждан старше трудоспособного возраста. Фактически это порядка 11 тысяч человек старше 65 лет от 47 тысяч граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в селе».

Ирина Гаврилина отметила, что система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – это «современная модель ухода, которая объединяет социальное обслуживание и медицинскую помощь». А ее развитие направлено на «укрепление здоровья получателей социальных услуг, создание условий для их активного образа жизни, включая мероприятия для использования опыта и потенциала пожилого человека».

По данным статистики, в Орловской области проживают более 246 тысяч человек старше трудоспособного возраста, из них более 79 тысяч человек достигли возраста 70 лет и превысили его.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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