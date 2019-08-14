Школы и детсады Орла задолжали 44 млн рублей за свет

Энергетики завалили учреждения исками о взыскании долгов.

Как сообщает издание «Коммерсант», компания «Орловский энергосбыт» подала в арбитражный суд Орловской области 195 исков к образовательным учреждениям Орла. Общая стоимость этих исков составляет около 11 миллионов рублей.

Однако реальная сумма задолженности еще выше. По данным издания, школы Орла задолжали за свет около 20 миллионов рублей, детсадов – порядка 24 миллионов. В энергокомпании считают, что основная причина – недостаточное бюджетное финансирование. Период формирования задолженности составляет в среднем 12 месяцев.

«В июле в результате прокурорских проверок главе администрации Орла было внесено представление об устранении нарушения бюджетного законодательства, связанного с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате потребленной электроэнергии средней общеобразовательной школой №5, — сообщили в самой компании. — Аналогичное предписание вынесено главе Должанского района из-за долгов за ресурс Тимской основной общеобразовательной школы».

Добавим, что за первое полугодие текущего года юридическим лицам Орловской области было выставлено 29,4 миллиона рублей пеней за неоплату электроэнергии. За этот же период оплачено 24,1 миллиона рублей неустойки, предъявленной должникам, в том числе за прошлый год.

ИА «Орелград»