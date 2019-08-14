В Орле прокуратура раскритиковала базу спасателей

База маломерных судов не отвечает требованиям закона.

Орловская транспортная прокуратура заявила о выявленных в ходе проверки нарушениях законодательства в сфере безопасности плавания на маломерных судах. В частности, были оценены условия стоянок и размещения катеров и лодок на базах.

«Установлено, что в ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области» не соблюдаются требования административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

По мнению прокуроров, нарушением является и то, что в помещении инспекции в месте для приема заявителей на момент проверки отсутствовали обозначения пути эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.

Сотрудники ведомства не были обеспечены личными идентификационными карточками. А пункт освидетельствования маломерных судов не был «оборудован надлежащим образом, при освидетельствовании ряда маломерных судов их проверка с помощью газоанализатора не проводилась».

«Также проверка показала, что одна из баз для стоянок маломерных судов на территории города Орла эксплуатировалась с нарушением требований «Правил пользования водными объектами Орловской области» для плавания на маломерных судах, — добавили в транспортной прокуратуре. — Несмотря на это, эксплуатация базы в текущем году была разрешена».

По итогам проверки в ГУ МЧС России по Орловской области, ФКУ «Центр ГИМС» и Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы были внесены представления. По итогам их рассмотрения виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»