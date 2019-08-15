Путин перетасовал орловских судей

Президент России в очередной раз решил судьбу судей из Орла.

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, в соответствии с указом президента России Владимира Путина произошли важные кадровые перестановки.

Так, на шестилетний срок полномочий председателем Мценского районного суда назначена Ольга Ведерина. Ранее она трудилась в должности заместителя председателя этого же суда.

Судьей Свердловского районного суда назначена Виктория Белозерцева. Для нее это стало шагом вперед. Ранее она работала мировым судьей судебного участка Покровского района.

Изменится и судьба двоих сотрудников Орловского областного суда. Со 2 сентября 2019 года Игорь Пауков и Сергей Сорокин станут судьями Второго кассационного суда общей юрисдикции.

ИА «Орелград»