Путин перетасовал орловских судей

15.8.2019 | 9:35 Новости, Общество

Президент России в очередной раз решил судьбу судей из Орла.

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного суда, в соответствии с указом президента России Владимира Путина произошли важные кадровые перестановки.

Так, на шестилетний срок полномочий председателем Мценского районного суда назначена Ольга Ведерина. Ранее она трудилась в должности заместителя председателя этого же суда.

Судьей Свердловского районного суда назначена Виктория Белозерцева. Для нее это стало шагом вперед. Ранее она работала мировым судьей судебного участка Покровского района.

Изменится и судьба двоих сотрудников Орловского областного суда. Со 2 сентября 2019 года Игорь Пауков и Сергей Сорокин станут судьями Второго кассационного суда общей юрисдикции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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