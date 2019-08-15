Рабочие исправили дефект ремонта Кромского шоссе

15.8.2019 | 10:20 Новости, Общество

Вода больше не заливает новое покрытие

Глава администрации Орла Александр Муромский проверил качество ремонта Кромского шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось ранее, при ремонте асфальтового покрытия Кромского шоссе использовалась новая технология «Новачип». Дорожное полотно получается тоньше, но не теряет в надежности по сравнению с щебеночно-мастичным асфальтобетоном (ЩМА).

Компания «ДорСтройОбъединение» уложилась в сроки, а «Орелгосзаказчик» подтвердил качество асфальтового покрытия. Ранее жители указали на то, что рабочие закатали в асфальт ливневки, и после дождя вода скапливается возле бордюров. И. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов заявил, что сейчас недочеты исправлены.

«Подрядчик готовит документы, необходимые для подписания акта приемки работ. Александр Муромский напомнил, что гарантия на Кромское шоссе (и другие объекты БКАД) составляет четыре года с момента подписания акта приемки работ», — сказали в пресс-службе мэрии.

Также сообщается, что подрядчики, которые занимались ремонтом Московской и Комсомольской улиц, устранили недостатки.

ИА «Орелград»

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