В Орле «Рено» протаранил такси

Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу

В Орле на Наугорском шоссе столкнулись «Рено Колеос» и автомобиль такси «Лада Ларгус», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 14 августа в 10:45 рядом с домом №17. Инспекторы установили, что 43-летний таксис ехал со стороны «Научприбора» и поворачивал налево на прилегающую территорию. При этом он не уступил дорогу встречной иномарке, и случилось столкновение.

Травмы получила 62-летняя пассажирка «Рено». Госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»