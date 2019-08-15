В Орле «Рено» протаранил такси

15.8.2019 | 11:11 Новости, Происшествия

Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу

В Орле на Наугорском шоссе столкнулись «Рено Колеос» и автомобиль такси «Лада Ларгус», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 14 августа в 10:45 рядом с домом №17. Инспекторы установили, что 43-летний таксис ехал со стороны «Научприбора» и поворачивал налево на прилегающую территорию. При этом он не уступил дорогу встречной иномарке, и случилось столкновение.

Травмы получила 62-летняя пассажирка «Рено». Госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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