В Орле убили 33-летнего мужчину

Следователи выяснили, кто лишил его жизни

В Орле раскрыли убийство 33-летнего мужчины, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело погибшего было обнаружено 13 августа рядом с домом в Северном районе. На трупе были обнаружены признаки насильственной смерти. Убийцу удалось задержать по горячим следам – им оказался 21-летний орловец.

Следствие считает, что в день убийства парень и мужчина выпивали вместе. Во время ссоры молодой орловец избил соперника фрагментом бетонной конструкции. От полученных травм потерпевший скончался.

СК настаивает на заключении подозреваемого под стражу. Дал ли он признательные показания, не уточняется.

ИА «Орелград»