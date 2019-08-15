В Орле внедорожник сбил мужчину

15.8.2019 | 10:41 Новости, Происшествия

Его госпитализировали в областную больницу

В Орле автомобиль Toyota RAV4 сбил 28-летнего мужчину, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 14 августа в 9:30 на пересечении улиц Полесской и Лескова. За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина. Она поворачивала направо с Полесской и на перекрестке сбила мужчину, который переходил дорогу.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой помощью доставлен в БУЗ ОО ООКБ, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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