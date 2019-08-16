Орловский облсовет нашел способ спасти пчел от гибели

Депутаты предложили ужесточить контроль за пестицидами.

Депутаты Орловского областного совета встали на защиту пчеловодов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Нардепы подготовили обращение в Государственную Думу РФ.

Поводом стали многочисленные обращения пасечников о массовой гибели пчел. Насекомые мрут во многих регионах. Проверки показывают, что основной причиной пчеломора являются обработки полей химикатами, которые проводятся без предупреждения.

«По данным регионального управления ветеринарии в области по состоянию на 1 июля 2019 года погибло уже более 1600 пчелосемей, — говорит председатель Орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский. — за этой статистикой не только ущерб, который понесли непосредственно пчеловоды, но и колоссальный вред, наносимый экологии, последствия которого могут быть весьма серьезными, ведь не будет пчел — не будет опыления, растений…»

Орловские депутаты предложили два выхода. Во-первых, они призывают внести изменения в административный кодекс страны и ужесточить наказание за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. По их мнению, размеры штрафов за совершение данного правонарушения порой несоразмерны ущербу, наносимому отечественным пчеловодческим хозяйствам.

Во-вторых, они предлагают вернуть полномочия по контролю за обращением с пестицидами Россельхознадзору. Это ведомство раньше контролировало данную сферу, но несколько лет назад его неожиданно таких функций лишили. По сути, сфера осталась безнадзорной. Орловские депутаты предлагают исправить эту ошибку.

«Цель нашего обращения заключается не только в поддержке орловских пчеловодов, но и в недопущении экологической катастрофы, — объясняет Леонид Музалевский. — Данная проблема на сегодняшний день характерна не только для Орловской области. И я надеюсь, что наша инициатива будет услышана и поддержана, и она послужит поводом для оперативного внесения в законодательство необходимых изменений».

ИА «Орелград»