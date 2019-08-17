Орловец поплатился жизнью, открыв входную дверь

Смертью для жителя Покровского закончился визит гостя.

Как сообщает Покровский районный суд, местный житель приговорен к 9 годам колонии строгого режима за то, что лишил жизни своего приятеля.

Установлено, что ранее судимый мужчина пришел в гости. Произошло это в марте 2019 года. Приятели уселись за стол и начали вместе распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Сильнее оказался рецидивист. Руками и ногами он избил приятеля до смерти. В результате его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью и пояснил, что не хотел причинять смерть своему приятелю. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»