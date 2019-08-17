Орловские коровы внезапно стали давать молока в 10 раз больше обычного

17.8.2019 | 12:38 Новости, Общество

В Орловской области вскрыли аномальные надои.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, феномен удалось обнаружить в результате анализа оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий». Напомним, эта система внедряется по всей стране. Она позволяет проследить путь любого животноводческого товара до прилавка.

В ходе анализа инспекторы Россельхознадзора вышли на молокоприемный пункт, который получал сырое коровье молоко от личных подсобных хозяйств, а затем перепродавал его производителям молочной продукции.

Судя по документам, орловские буренки ежедневно бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Например, сельчане, содержащие всего одну корову, умудрялись сдавать по 100 кг молока в сутки. Кстати, все эти ЛПХ не были зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора.

Проверка показала, что цифры в документах завышались самим предприятием. Тем самым создавалось впечатление, будто производители получают много натурального молока, из которого изготавливают творог, сыр и другие продукты.

Инспекторы проверили и производителя. Оказалось, что продукты в цехах изготавливают вовсе не из молока, а из некой субстанции, отправленной на экспертизу. Более того, на готовой продукции стояла будущая дата выработки.

За нарушение технических регламентов производитель уже привлечен к административной ответственности, а недоброкачественная продукция утилизирована. Кроме того, отозваны две декларации о соответствии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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