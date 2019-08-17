В Орле суд указал, можно ли вернуть себе подаренную детям квартиру

Дело о признании договора дарения недействительным рассмотрели в Орле

Как сообщили в пресс-службе Северного районного суда города Орла, иск подала местная жительница. Она просила признать недействительным договор, по которому она же подарила двоим своим несовершеннолетним детям часть квартиры и земельного участка. Интересы ребят отстаивал их отец.

Женщина указал в иске, что находилась в браке с 2008 по 2018 годы. За это время в семье родилось двое детей. Она получила материнский капитал, который был потрачен на приобретение земельного участка и жилья. Имущество было оформлено в общедолевую собственность, то есть женщине принадлежала четверть.

«После расторжения брака ответчик предложил ей подарить детям принадлежащую ей 1/4 долю квартиры и земельного участка, — сообщили в суде. — Между ней и бывшим мужем, как законным представителем детей, был составлен договор дарения».

Тем самым женщина лишилась права на свою долю, которая перешла к детям. Фактически же ею стал распоряжаться бывший супруг, поскольку дети еще не достигли совершеннолетия. Поняв, что имущественных прав у нее больше нет, мать отправилась в суд.

Она просила признать договор дарение недействительным потому, что бывший муж якобы ввел ее в заблуждение относительно последствий сделки. Женщина указала, что «ее волеизъявление не соответствовало действительной воле, поскольку она не имела намерения лишить себя права собственности на спорное имущество».

По ее словам, она вообще думала, что подписывает завещание на спорное имущество. Однако суд установил, что все существенные условия заключенного между сторонами нотариально удостоверенного договора дарения были изложены четко, ясно и понятно.

Возражений у женщины не было и она, по сути, добровольно подписала договор, согласившись со всеми условиями. В удовлетворении иска ей было отказано. Спор дошел до областной коллегии по гражданским делам, который оставил апелляционную жалобу женщины без удовлетворения.

ИА «Орелград»