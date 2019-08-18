Орловские чиновники рассказали, как найти деньги под ногами

Ливенские власти начали активнее выбивать земельные долги по суду.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, информация о земельных доходах прозвучала на оперативном совещании. С докладом выступила начальник отдела земельных отношений Екатерина Жихорева. По ее мнению, земельные отношения – это существенный рычаг для решения вопросов местного значения.

«За первое полугодие 2019 года… поступления арендной платы за землю в бюджет города составили 11,742 миллиона рублей, за аналогичный период 2018 года – 10,975 миллиона, — пояснила Екатерина Жихорева. — Было направлено 347 претензий о погашении задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 2,09 миллиона рублей».

По ее словам, за первое полугодие суд рассмотрел 16 гражданских дел о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 788,15 тысячи рублей. Поступления от продажи за землю в бюджет города составили 2,167 миллиона. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 136,6 процента.

Кроме того, в ходе проверок в отношении 14 физических лиц сотрудниками управления Росреестра были составлены протоколы об административных правонарушениях. Виновных в нарушении земельного законодательства оштрафовали на 105 тысяч рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было проведено 8 внеплановых проверок, а общая сумма штрафов составила 70 тысяч.

ИА «Орелград»