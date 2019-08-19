Под Орлом «Ока» врезалась в дерево

19.8.2019 | 11:06 Новости, Происшествия

Водителя госпитализировали в областную больницу

В Орловской области водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 17 августа в 16:55 в деревне Нахлестово. 56-летний водитель малолитражки направлялся со стороны поселка Змиевка в сторону деревни Красная Рыбница. Не справившись с управлением, мужчина съехал с дороги и протаранил дерево.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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