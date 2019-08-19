В Орловской области утвердили нормативы техосмотра

Правительство издало постановление о пунктах технического осмотра автомобилей.

Правительство утвердило нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Орловской области и для входящих в ее состав муниципальных образований.

Всего в регионе таких пунктов должно быть минимум 21. Максимальные нормативы утверждены для крупнейших муниципальных образований. Так, в Орле должно действовать не менее семи пунктов технического осмотра автомобилей, в Орловском районе – не менее трех, в Ливнах – не менее двух.

Как минимум по одному пункту техосмотра должно работать еще в девяти муниципальных образованиях: Мценске, Верховском, Залегощенском, Кромском, Ливенском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Урицком районах.

Областные власти рекомендовали главам указанных городов и районов «принять меры по обеспечению соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра» на их территории.

ИА «Орелград»