В Орловской области утвердили нормативы техосмотра

19.8.2019 | 15:18 Новости, Общество

Правительство издало постановление о пунктах технического осмотра автомобилей.

Правительство утвердило нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Орловской области и для входящих в ее состав муниципальных образований.

Всего в регионе таких пунктов должно быть минимум 21. Максимальные нормативы утверждены для крупнейших муниципальных образований. Так, в Орле должно действовать не менее семи пунктов технического осмотра автомобилей, в Орловском районе – не менее трех, в Ливнах – не менее двух.

Как минимум по одному пункту техосмотра должно работать еще в девяти муниципальных образованиях: Мценске, Верховском, Залегощенском, Кромском, Ливенском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Урицком районах.

Областные власти рекомендовали главам указанных городов и районов «принять меры по обеспечению соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра» на их территории.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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