Депутат горсовета помог орловчанке собрать ребенка в школу

Андрей Верижников купил Денису школьную форму и канцелярские принадлежности

Депутат орловского горсовета Андрей Верижников помог жительнице областного центра Татьяне Козловой собрать ее сына Дениса в школу. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Козлова попросила помощи у Верижникова на личном приеме. Она рассказала, что воспитывает ребенка одна и сейчас не работает – семья живет с бабушкой на ее пенсию.

Депутат выделил собственные средства на покупку всего необходимого к школе – от канцелярских принадлежностей до формы. Вечером 19 августа Верижников пришел в гости к семье и вручил подарки будущему первокласснику.

«Безусловно, по мере своих возможностей, оказываю содействие всем тем, кто оказался в такой сложной ситуации, как Татьяна Анатольевна. За всю депутатскую деятельность услышал массу историй, которые требовали участия, помощи, поддержки с моей стороны. Могу заверить: при решении каждой проблемы делаю все возможное, чтобы помочь жителю в трудной жизненной ситуации», — приводит слова Верижникова пресс-служба.

ИА «Орелград»