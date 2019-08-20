Эксперты рассказали, что в Орле продают под видом минтая

20.8.2019 | 13:30 Новости, Общество

Специалисты проверили мясную и рыбную продукцию на фальсификат.

Анализ провели сотрудники отдела молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, продукты питания проверили на фальсификат. Всего было изучено 45 проб мясной и рыбной продукции.

В частности, в лабораторных условиях были проанализированы образцы минтая, рыбной муки, вареной колбасы, шашлыка и других продуктов, которые поступили в торговые сети Орла.

Как пояснили специалисты, исследование должно было показать, имеются ли в товарах ингредиенты, не заявленные в маркировке компонентов животного происхождения.

Положительных проб на фальсификацию не было выявлено. То есть, минтай оказался минтаем, а шашлык оказался из свинины, как и было указано на этикетке.

«Отметим, что иногда недобросовестные производители прибегают к замене дорогих компонентов более дешевыми, — пояснили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. — Яркий пример – замена свинины или говядины мясом курицы. Чаще всего это случается из-за высокой цены на сырье и неэффективного контроля качества продукции при производстве».

ИА «Орелград»

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