Сотни орловцев объявлены в розыск

В Орловской области ищут нерадивых родителей.

В Орловской области за семь месяцев 2019 года было заведено 793 розыскных дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Речь идет о нерадивых родителях, которые «забывают» выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям. В ведомстве пояснили, что в розыск родителя объявляют в крайнем случае, когда невозможно установить его местонахождение.

Активно используются и другие меры. Например, за отчетный период времени судебные приставы-исполнители Орловской области составили 883 акта ареста имущества должников по алиментам.

«Не желая самостоятельно выплачивать долги, неплательщики алиментов в установленном законом порядке рискуют расстаться с транспортными средствами, бытовой и компьютерной техникой и другим имуществом», — отметили в УФССП.

Кроме того, к должникам применяется временное ограничение права выезда за пределы РФ, обращение взыскания на доходы, счета и имущество должников, а также привлечение к уголовной ответственности.

«Активно используют судебные приставы полномочия по ограничению должников в специальных правах на управление транспортными средствами, более 99 процентов неплательщиков алиментов имеет ограничения в указанном праве», — добавили в службе судебных приставов.

В целом за семь месяцев 2019 года приставы Орловской области окончили 2312 исполнительных производств о взыскании алиментов.

ИА «Орелград»