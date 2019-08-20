В Орле без газа остались 900 квартир

Предположительная причина — неправильное подключение газового оборудования жителями

ЧП случилось в субботу в районе, ограниченном улицами Комсомольская и Левый берег Оки. Жители сообщили в дежурную газовую службу о резком понижении давления в сети. Прибывшая бригада обнаружила в трубах воду. Специалисты приняли решение остановить работу газораспределительной станции.

Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский заслушал доклад представителя газораспределительной сети. Тот доложил, что на месте достаточно сил и средств для ликвидации аварии.

Однако такой ответ не устроил Муромского. Так как с момента аварии прошло уже более трех дней. Как верно заметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин, 900 абонентов — это более 3 тысяч человек.

По плану пробные пуски небольшими участками начнутся сегодня вечером, однако гарантий полного возврата топлива газовщики не дали.

ИА «Орелград»