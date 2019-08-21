Орловцев попросили собрать «чужих» детей в школу

ОГУ запустил благотворительную акцию.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив запустил благотворительную акцию «Рюкзак добра».

Принять в ней участие может любой неравнодушный гражданин. Ее цель – сбор школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей. Можно внести любой вклад, например, принести волонтерам красивый ластик, тетрадку или упаковку фломастеров.

«Акцию «Рюкзак добра» мы проводим впервые, — говорит руководитель РКЦ ОГУ им. Тургенева Маргарита Прокохина. — До этого была подобная – «Коробка доброты», в рамках которой собирали вещи для детей, которые в этом нуждаются. Я считаю, что это замечательная идея. Все мальчики и девочки мечтают о красивом пенале или ручке, даже если их родители не могут себе этого позволить. Не оставайтесь равнодушными!»

Акция продлится до 26 августа. Сбор «вкладов» проводится в Фундаментальной библиотеке ОГУ, кабинет № 318, с 10:00 до 16:00. Вещи можно оставить и на вахте.

ИА «Орелград»