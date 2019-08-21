Орловскую почву признали кислой, а воздух – плохим

21.8.2019 | 15:06 Новости, Общество

Состояние экологии в регионе обсудили участники «круглого стола».

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, участие в работе «круглого стола» приняли участие: депутаты регионального парламента, члены правительства области, представители различных органов власти и общественности. Ситуацию они обрисовали безрадостную.

Было озвучено, например, что в Орловской области около 80 процентов пашни составляют кислые почвы. Часть сельскохозяйственных угодий зарастает «малоценными лесными насаждениями и сорными растениями, что приводит к потере плодородия сельхозугодий и выводу их из хозяйственного оборота».

На территории Должанского, Орловского и Урицкого районов, а также городов Орла, Мценска и Ливен были выявлены пробы воздуха, не отвечающие гигиеническим нормативам. Портят его предприятия, работающие с нарушениями природоохранного законодательства.

Подняли участники заседания и тему восстановления лесов. Они напомнили, что так называемая лесистость Орловской области составляет всего 8 процентов, тогда как около двух веков назад леса покрывали 70-80 процентов площади региона.

«В настоящее время необходимо проводить работы как по восстановлению, так и по сохранению лесных угодий, — отметили участники. Среди основных причин, которые этому препятствуют — недостаточность финансирования. На лесоустройство требуется порядка двух миллионов рублей ежегодно».

Что касается качества орловской питьевой воды, то о ней сказали просто: содержание железа и кальция превышает допустимые нормы.

ИА «Орелград»

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