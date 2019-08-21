В Орле такси сбило ребенка

Инцидент произошел возле стадиона им. Ленина

В Орле автомобиль такси «Лада Ларгус» сбил 8-летнего мальчика, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 20 августа в 20:10 на улице Зои Космодемьянской. Такси ехало от улицы Веселой в сторону стадиона им. Ленина. Напротив дома №5 водитель не среагировал на мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»