В Орле такси сбило ребенка

21.8.2019 | 9:18 Новости, Происшествия

Инцидент произошел возле стадиона им. Ленина 

В Орле автомобиль такси «Лада Ларгус» сбил 8-летнего мальчика, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 20 августа в 20:10 на улице Зои Космодемьянской. Такси ехало от улицы Веселой в сторону стадиона им. Ленина. Напротив дома №5 водитель не среагировал на мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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