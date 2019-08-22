Мценский изверг получил 18 лет тюрьмы. Он изнасиловал и до смерти избил приятеля

Ближайшие 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима

Житель Мценска, который до смерти избил и изнасиловал своего знакомого, получил 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», инцидент произошел 29 января. Убийца и его жертва вместе гостили у приятеля. В какой-то момент они поссорились, и озверевший амчанин начал жестоко избивать друга. Когда тот потерял сознание, мужчина изнасиловал его.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Хозяин дома и его возлюбленная пытались помешать извергу, но также были жестоко избиты.

По совокупности преступлений суд назначил 40-летнему преступнику 18 лет колонии строгого режима.

ИА «Орелград»