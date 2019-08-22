Музалевский проверил, как в Орле ремонтируют дворы

Спикер облсовета сказал, что по партийной программе обновили около тысячи дворов областного центра.

Сегодня председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский вместе с сити-менеджером Орла Александром Муромским проверили ход ремонта дворов областного центра.

Власти побывали возле дома №30 по улице Пожарной, домов №№41 и 43 по улице Московской и дома №7 по улице Новосильской. В каждом из них кладут новый асфальт, меняют бордюры, устанавливают урны, скамейки и освещение.

По словам Музалевского, за все годы работы партийного проекта только в Орле были отремонтированы 983 двора – примерно половина от всех. Спикер подчеркнул, что власти постепенно будут обновлять все дворы.

«Для пожилого населения делаем лавочки – чтобы они могли около своих подъездов отдыхать. Освещение – обязательно. Делаем карманы для парковки автотранспорта. Пешеходные дорожки делаем, чтобы было комфортно – ходить в гости или в магазин, — сказал Музалевский. — Так что программа работает и будет в дальнейшем работать. Спасибо жителям, что они приняли активное участие и на начальном этапе, и следили за качеством».

Политик добавил, что ремонт 55 дворов из 63 уже практически завершен. В этом году администрация Орла раньше объявила торги. По мнению Музалевского, качество работ повысилось – подрядчики понимают, что сделать кое-как не получится, и прикладывают старания.

Чтобы двор попал в программу ремонта, нужно провести общее собрание и принять соответствующее решение, напомнил глава администрации Александр Муромский. Затем обращение рассмотрит комиссия, которая оценивает состояние дворов и определяет очередность.

«Помощь в протоколе или организации общего собрания оказывают районные администрации. Там есть специалисты, которые оказывают такую помощь, — сказал Муромский. — Всего в Орле 1926 дворов. Большая часть требует ремонта. Из них мы исключаем дома, которые поддержат расселению, и дома, построенные в последние 10 лет».

ИА «Орелград»