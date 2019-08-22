РГС оставит кран на мосту «Дружба» после разрыва контракта

22.8.2019 | 11:23 Новости, Общество

Контракт с подрядчиком разорвут 27 августа

Администрация Орла расторгнет контракт с ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) на ремонт моста «Дружба» 27 августа. Об этом сообщил заместитель сити-менеджера Евгений Гришин на заседании профильного комитета горсовета в четверг.

По его словам, контракт будет разорван в одностороннем порядке. Гришин заверил, что РГС оставит на мосту специализированный кран. Он позволит продолжить ремонт.

Кроме того, власти проведут экспертизу для оценки состояния «Дружбы». С помощью нее хотят понять, что делать дальше.

  • Напомним, на данный момент отставание по срокам составляет уже почти полгода. К лету 2019 года РГС уже должны были закончить первую половину моста и взяться за вторую.
  • В начале августа департамент строительства и ЖКХ Орловской области рекомендовал мэрии разорвать контракт на ремонт «Дружбы».

ИА «Орелград»

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