В Орле после ремонта открылся музей Леонида Андреева

Мероприятие приурочили ко дню рождения писателя

В Орле 21 августа после ремонта открылся музей писателя Леонида Андреева, расположенный в доме на 2-й Пушкарной улице. Там писатель жил с семьей в 1874-1894 годах.

В честь открытия состоялся литературно-музыкальный вечер «Домашняя Пушкарная» — именно так родную улицу называл сам Андреев. Музей пригласил гостей праздника на бесплатную экскурсию, а актеры и творческие коллективы показали отрывки из произведений писателя.

«Дом Леонида Андреева был закрыт на реставрацию два года назад. Финансирование поступило из Министерства культуры РФ, выделившего средства на ремонт орловских музеев к 200-летнему юбилею И. С. Тургенева. В ходе ремонтных работ в Доме Леонида Андреева была заменена кровля, вставлены новые окна, укреплен фундамент, в надлежащий вид приведены подвал и пол. Главным условием при реставрации было сохранить облик дома и детали интерьера в первозданном виде», — рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

ИА «Орелград»