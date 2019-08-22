В Орле продавали котлеты с кишечной палочкой

Выявить опасную для здоровья продукцию помогли эксперты.

В Орле в котлетах из говядины обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Анализ провели сотрудники отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. Они исследовали 21 образец мяса — свинины, говядины и полуфабрикатов из них.

«При проведении исследований доставленных образцов по микробиологическим показателям специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробе котлет из говядины», — сообщили в лаборатории.

Информация о результатах исследования уже передана в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер.

«Бактерии группы кишечной палочки относятся к группе так называемых санитарно-показательных микроорганизмов, характеризующих состояние производства, — пояснили эксперты. — Употребление продуктов, содержащих бактерии группы кишечной палочки, может способствовать пищевому отравлению».

ИА «Орелград»