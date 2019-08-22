В Орле стало больше мошенников

Количество преступлений, связанных с мошенничеством, заметно возросло.

Орелстат со ссылкой на региональное управление МВД обнародовал данные о количестве правонарушений, зарегистрированных в Орловской области в первом полугодии 2019 года.

Согласно им количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,9 процента. При этом на 40,1 процента стало больше мошенничеств, на 34,8 процента увеличилось количество убийств и покушений на убийство, на 5,7 процента возросло число краж.

В городской местности было зарегистрировано 73,4 процента всех совершенных в Орловской области преступлений. В общественных местах их было совершено 1880, или 35,9 процента общего числа. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 13 процентов, совершенных в крупных и особо крупных размерах – на 30,2 процента.

«За январь-июль 2019 года зарегистрировано 94 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, — сообщает Орелстат. — Правоохранительными органами раскрыто 2647 преступлений и выявлено 2274 человека их совершивших, из которых 1642 были привлечены к уголовной ответственности».

Раскрываемость тяжких преступлений составила 43,9 процента, особо тяжких — 53,3.

ИА «Орелград»