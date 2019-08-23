Депутаты возмутились монополией на вывоз строительного мусора

По мнению членов комитета облсовета по ЖКХ, цена на утилизацию завышена

Попытка выяснить у чиновников причину высокого тарифа на вывоз строительного мусора не увенчалась успехом. Проблема в том, что при проведении капитального ремонта образуется большое количество отходов. Единственная организация, которая принимает его, — компания «Экосити» на полигоне на улице Итальянской. Мусор там берут по цене, которую устанавливает компания, а оплачивается прием из средств капитального ремонта.

Ситуацией возмутился вице-спикер Михаил Вдовин, который назвал это монополией и обдиранием населения. Его позицию поддержал депутат Руслан Перелыгин, который обратился к присутствующему на заседании члену правительства Денису Блохину. Однако внятного диалога не вышло — чиновник и депутат лишь вступили в словесное препирательство.

Проблему подтвердил присутствующий на заседании руководитель «Первой городской управляющей компании» Александр Касьянов. Он пояснил, что это монопольно высокая цена, и рынка в данном вопросе нет.

ИА «Орелград»