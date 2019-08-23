Крупную мошенницу едва не выпустили из колонии на 4 года раньше положенного

Наказание женщина отбывает в Кромском районе Орловской области.

Речь идет о заключенной, которая отбывает наказание в ФКУ ИК-6. Она была осуждена за совершение 19 эпизодов мошенничества и 15 эпизодов совершения незаконных финансовых операций.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, постановлением Кромского районного на основании ходатайства заключенная была освобождена условно-досрочно на 3 года 10 месяцев и 7 дней.

Однако прокуратура подала апелляционное представление об отмене этого решения, которое было удовлетворено. Дело в том, что мошеннице было назначено и дополнительное наказание. Ее обязали вернуть обманутым ею людям более 5 миллионов рублей.

Прокурорская проверка показала, что материальный ущерб так и не был возмещен, а сама заключенная должных мер к этому не приняла.

«Орловским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области установлено, что осужденной было израсходовано на приобретение различных товаров более 42 тысяч рублей, что свидетельствует о возможности осужденной возместить ущерб в большем размере», — сообщили в прокуратуре региона.

Орловский областной суд согласился с доводами прокурора и оставил мошенницу за решеткой. Она продолжает отбывать наказание в исправительной колонии.

ИА «Орелград»