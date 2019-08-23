Преподавателя ОГУ обязали отдать взятки со студентов в бюджет

В Орле суд удовлетворил необычный иск прокуратуры.

Исковое заявление подала прокуратура Железнодорожного района города Орла. Ответчиком выступил местный житель, который ранее попался на получении взяток со студентов Орловского госуниверситета имени Тургенева и был за это осужден.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в уголовном деле преподавателя фигурировало пять эпизодов преступной деятельности. Общая сумма взяток составила 91 тысячу рублей, причем передавались ему не только деньги, но и материальные ценности.

За вознаграждение преподаватель ставил студентам положительные оценки без проверки уровня их знаний. В суде прокуратура просила признать «сделки по получению преподавателем денежных средств от студентов института недействительными в силу их ничтожности».

Иск был удовлетворен. С осужденного была взыскана в доход государства вся сумма полученных взяток — 91 тысяча рублей удовлетворены. Кстати, он уже перечислил деньги в казну.

ИА «Орелград»