В орловских школах проверили качество воздуха

Массовую проверку учебных заведений устроил Роспотребнадзор.

Как сообщили в управления Роспотребнадзора по Орловской области, проверки прошли в рамках надзора за подготовкой школ к новому 2019-2020 учебному году. Всего в регионе их насчитывается 359. Подсчитано, что в этом году за парты сядут 76 876 детей, в том числе 8080 первоклассников.

По данным Роспотребнадзора, в целом было проведено 340 обследований. Было исследовано 703 пробы питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, проведено более 18 тысяч замеров параметров микроклимата, более 12 тысяч замеров искусственной освещенности и свыше 1 тысячи исследований воздуха учебных помещений.

По фактам выявленных нарушений было составлено более 200 административных постановлений, общая сумма штрафов, наложенных на виновных, составила около 703 тысяч рублей.

Кроме того, при подготовке к новому учебному году в Орловской области было выдано 226 предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства. В основном они касаются ремонтов зданий школ, систем водоснабжения, отопления и освещения, а также приобретения учебной мебели и оборудования для пищеблоков.

ИА «Орелград»