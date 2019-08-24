Орловские чиновники займутся борьбой с расизмом

В Орловской области утвержден стратегический план.

Правительство Орловской области утвердило план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Первым же пунктом он предусматривает обеспечение реализации принципа равноправия при приеме на работу, замещении должностей государственной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, а также при формировании кадрового резерва на региональном уровне.

Речь идет об устранении возможных препятствий – претендовать на должности смогут все граждане независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и другое.

Кроме того, план предполагает распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, формирование культуры межнационального и межэтнического общения в соответствии с нормами морали и традициями, формирование гармоничных межнациональных отношений, гражданского самосознания, чувства патриотизма и гордости за историю России.

Один из пунктов предусматривает «создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации».

Также чиновники должны наладить связи с общественными объединениями, которые способствуют социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Региональная стратегия предполагает и вовлечение этнокультурных и общественных объединений, а также религиозных организаций в «деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости».

ИА «Орелград»