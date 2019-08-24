Под Орлом ввели плату за срубленные деревья

Жителям Ливен придется компенсировать вырубку.

Администрация города Ливны внесла изменения в собственный административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории города».

В частности, новая редакция документа регламентирует порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление данной услуги.

Из регламента следует, что перед вырубкой (уничтожением) зеленых насаждений и получением порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников «субъект хозяйственной и иной деятельности должен внести плату за проведение компенсационного озеленения».

Она не будет взиматься в случае вырубки и сноса зеленых насаждений при реконструкции, выполняемой за счет средств бюджета города, при вырубке и сносе насаждений по заключениям и предписаниям органов государственной власти, а также при вырубке аварийно-опасных и сухостойных деревьев и кустарников, санитарной рубке и омолаживающей или формовочной обрезке.

Расчет компенсационной стоимости на восстановление деревьев, кустарников, живых изгородей, бордюров, цветников и газонов будет рассчитываться в каждом конкретном случае по формуле, включенной в постановление. Ее размер будет зависеть от породы дерева или кустарника, от его состояния и социально-экологической важности и другое.

ИА «Орелград»