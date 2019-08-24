«Ростелеком» поможет проконтролировать выборы в Госдуму

В Орловской области началась установка видеокамер на избирательных участках

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в регионе стартовала установка камер видеонаблюдения в помещениях избирательных участков. Напомним, 8 сентября, в единый день голосования орловцам предстоит выбрать депутата Госдумы.

Процесс пройдет под контролем самих избирателей. Центральная избирательная комиссия России ранее утвердила «Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения… при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам». Правительством России определен единственный исполнитель таких услуг — ПАО «Ростелеком».

«Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» начал работы по установке камер видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий на территории Орловской области», — сообщили в облизбиркоме.

Любой желающий сможет следить в режиме онлайн за ходом выборов. Процесс будет транслироваться на отдельном портале. Организаторы обещают, что каждый пользователь сможет сам выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

ИА «Орелград»