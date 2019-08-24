Стало известно, сколько орловцев решили повторно сдать ЕГЭ

24.8.2019 | 11:28 Новости, Образование

В Орловской области завершен прием заявлений на сдачу экзамена.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, 19 августа завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в дополнительный (сентябрьский) период.

Напомним, что это – второй шанс. Он дается только тем, кто неудачно сдал ЕГЭ в досрочный и основной периоды. Если выпускник получил «неуд» по одному или двум обязательным предметам, он сможет сдать экзамен заново.

В этом году в Орловской области таким правом воспользовались 10 выпускников. Они примут участие в дополнительном периоде. Им предстоит 6 сентября 2019 года сдать экзамен по математике базового уровня.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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