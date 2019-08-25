Орловцам расскажут о 100-летнем феномене

В Орле пройдет лекция о Гражданской войне.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, лекцию на тему «Гражданская война как исторический феномен» 10 сентября прочитает доктор исторических наук Владимир Лавров — академик РАЕН, эксперт Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Лекция будет посвящена 100-летию Гражданской войны на юге России.

«Сто лет назад в Орловской губернии сошлись в сражении не на жизнь, а на смерть Вооруженные силы Юга России и Рабоче-крестьянская Красная армия, — пояснили организаторы. — Полыхавшая третий год Гражданская война достигла своей кульминации».

Лектор объяснит слушателям, почему граждане России встали под разные знамена и обернули оружие друг против друга, за что сражались «белые» и «красные» и чья историческая правда восторжествовала в итоге.

Мероприятие будет организовано некоммерческим благотворительным фондом «Наследие» при поддержке областной научной библиотеки. Лекция будет прочитана в рамках проекта «1919 год – два цвета российской истории», на реализацию которого был выделен грант президента Российской Федерации.

ИА «Орелград»