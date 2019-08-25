Под Орлом селянина оштрафовали за лошадей, коров и собак

25.8.2019 | 10:32 Новости, Общество

По мнению проверяющих, животные выгуливались без привязи.

Кадр из сюжета ГТРК «Орел»

Необычное административное дело было рассмотрено в Ливенском районе. Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», к ответственности был привлечен житель Козьминского сельского поселения.

В деревню нагрянула административная комиссия, которая составила протокол по факту выгула без привязи коров, собак и лошадей. Мужчине выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Мужчина не согласился с таким решением и попытался оспорить его в Ливенском суде, — пишет «УЕ». — Он утверждал, что всех коров держит на привязи, а собаки находились на территории хозяйственных построек и никакой опасности для других животных или людей не представляли. Все домашние животные постоянно находятся под его присмотром».

Кроме того, селянин пожаловался на непростую жизнь. Он является пенсионером, и назначенный штраф для него оказался непосильным. Суд снизил ему наказание с максимально возможного до минимального. Пенсионера все-таки признали виновным, но штраф для него теперь составит 1 тысячу рублей.

ИА «Орелград»

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