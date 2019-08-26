Названа самая востребованная профессия в Орловской области

Рейтинг наиболее востребованных сотрудников возглавили врачи.

Правительство Орловской области обнародовало оперативную информацию о потребности в работниках в разрезе наиболее востребованных профессий и специальностей. Речь идет о вакансиях, заявленных работодателями региона в государственную службу занятости.

Лидером рейтинга с большим отрывом от основных конкурентов стали врачи. Для них в Орловской области открыта 401 вакансия со средним месячным заработком в размере 22 442 рубля.

На второй строчке расположились слесари. Работодателям Орловской области требуется 275 таких специалистов. Они готовы предложить средний заработок в сумме 17 888 рублей ежемесячно.

Далее в списке наиболее востребованных профессий и специальностей расположились операторы различных видов экономической деятельности (246 вакансий), продавцы (234), специалисты различных видов экономической деятельности (224), водители автомобилей (216), подсобные рабочие (158), уборщики (151), медицинские сестры (143) и другое.

ИА «Орелград»