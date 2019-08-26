Орловца осудили за кражу и тут же освободили от наказания

26.8.2019 | 14:35 Новости, Общество

Мужчине зачли в счет содержание под стражей.

Подробности уголовного процесса сообщили в суде Верховского района. Перед ним предстал местный житель, который причинил ущерб местной агрофирме на сумму более 23 тысяч рублей.

Было установлено, что в мае 2019 года он похитил более десятка металлических задвижек, труб и отводов. Задержали его в начале июня и тут же посетили под стражу. Суда он дожидался за решеткой, отсидев там более двух месяцев.

В ходе процесса его признали виновным в совершении кражи и наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Однако с учетом содержания под стражей преступник был освобожден от отбывания наказания в виде штрафа.

Приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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