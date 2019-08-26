Орловец собрал ребенка в школу на 93 тысячи рублей

Мужчина погасил долг по алиментам в рамках традиционной акции.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России, должника нашли в ходе акции «Собери ребенка в школу». В Орловской области приставы провели рейды по домам тех, кто имеет задолженности по исполнительным производствам.

Одного из алиментщиков они и застали дома. Его задолженность копилась несколько месяцев и достигла размера 93 тысячи рублей. В УФССП рассказали, что ранее по адресу его жительства были отправлены все соответствующие постановления и уведомления, а также требование о явке в отдел судебных приставов. Однако мужчина на прием не пришел, и тогда пристав сам пришел к нему домой.

«Судебный пристав-исполнитель разъяснил мужчине последствия уклонения от уплаты задолженности, такие как наложение ареста на имущество и счета в банке, ограничения в праве выезда за пределы РФ и специальном праве на управление транспортным средством, привлечение к административной и уголовной ответственности», — пояснили в УФССП.

Буквально через несколько часов нерадивый отец погасил всю задолженность. Приставам же он заявил, что не желает числиться в списке должников.

ИА «Орелград»